Novo har insulinlager klart i tilfelle hard brexit

utenriks

Lagera i landet er dermed to og ein halv gong større enn dei pleier å vere, opplyser selskapet.

Novo Nordisk er den største leverandøren av insulin til britiske pasientar med diabetes type 1. Over halvparten av insulinet som blir levert til Storbritannia, stammar frå Novo.

Rundt ein halv million britar er avhengige av desse leveransane, og selskapet har derfor vore nøydt til å setje inn tiltak i tilfelle Storbritannia ikkje kjem til semje med EU om føresetnadene rundt skilsmissa i landet frå Unionen.

– 82 prosent av Novo Nordisks legemiddel skal takast vare på kjølig. For å sikre at pasientane våre ikkje blir påverka, uansett utfallet av brexit, har vi sikra ytterlegare kjølelagerplass for å gjere det mogleg å auke vårt lager til 18 veker, skriv selskapet i ein e-post.

Forlèt/forlét Storbritannia EU utan ein avtale, stoppar tilgangen landet har til den indre marknaden og tollunionen. Eitt av skrekkscenarioa er at det kan oppstå lange køar og store vanskar ved grenseovergangane.

Novo Nordisk har òg forhåndsbestilt flytransport for å sikre medisinforsyning til Storbritannia i alle tilfelle.

(©NPK)