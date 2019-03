Facebook skjerper regelverket for politisk reklame før valet i EU-parlamentet

utenriks

Nettgiganten vil i samband med valet krevje at politiske annonsørar kan stadfeste at dei er i eit EU-land. I tillegg må annonsørane stadfeste identiteten sin. Annonsar som ikkje er innanfor regelverket, vil bli fjerna.

– Vi ser at nokre menneske prøver å jobbe seg rundt kvart og eit system, men vi er sikre på at dette vil vere ei ordentleg hindring for kvar og ein som planlegg å bruke annonsar på Facebook til å påverke valet frå andre land, skriv Facebooks visedirektør for personvern, Richard Allan, i ein bloggpost fredag.

Mellom 23. og 26. mai skal fleire hundre millionar menneske stemme på 705 representantar til EU-parlamentet. Valet blir halde i alle EUs medlemsland, og det er det første etter at Storbritannia trer ut av unionen.

EU har den siste tida komme med sterkt press mot teknologibedrifter som Facebook og har bedt dei om å hindre at plattformene blir brukte av eksterne grupper til å blande seg i val.

Tidlegare i år har Facebook opplyst at politisk reklame på plattformene deira ved EU-valet vil innehalde eit «betalt av»-merke, der publikum kan få meir detaljert informasjon om kven som står bak annonsen. Til dømes vil dei informere om kor mykje pengar som er brukt på annonsen og kor mange som har sett dei.

