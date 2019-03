Brexitavtalen forkasta for tredje gong

utenriks

– Følgene av avgjerda til underhuset er alvorlege, sa statsminister Theresa May då ho fekk ordet etter den skjebnesvangre avstemminga fredag ettermiddag.

Det var tredje gong ho la brexitavtalen fram for avstemming. Og for tredje gong sa eit klart fleirtal nei. I alt 344 representantar stemte mot avtalen, medan 286 stemte for.

Vedtaket betyr at Storbritannia risikerer å krasje ut av EU utan avtale 12. april.

Einaste måte å unngå dette på, er å søke EU om ein ny utsetting. Ei slik utsetting må truleg bli langvarig og vil òg innebere at britane må delta i valet til nytt EU-parlament i slutten av mai, ifølgje May.

Samtidig er utsetting berre mogleg viss EUs medlemsland samrøystes godtar det.

EUs president Donald Tusk innkallar no til krisetoppmøte 10. april for å få tatt ei avgjerd om vegen vidare.

Optimismen er ikkje stor.

– Eit «no deal»-scenario den 12. april er no eit sannsynleg scenario, uttaler ein talsperson for EU-kommisjonen.

EU er førebudd på dette og vil stå samla, held talspersonen fast.

(©NPK)