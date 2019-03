Swedbank-direktør sparka og aksjehandelen stansa

utenriks

– Hendingane på dei siste dagane har ført til enorme påkjenningar for banken. Styret har derfor vedtatt å seie opp Birgitte Bonnesen, skriv talsmann Lars Idermark for styret i ei pressemelding.

Vidare i pressemeldinga får Bonnesen skryt for å ha gjort ein god innsats med «å skape ein leiande digital bank med fysisk nærvær».

Like før Bonnelsen vart sparka, opplyste Stockholms-børsen at handel med aksjane til banken var stansa.

Onsdag kom det òg fram at dei viktigaste eigarane av banken ikkje vil gi styret til banken ansvarsfridom.

Den svenske storbanken blir etterforska for bedrageri og brot på reglar for innsideinformasjon, og svensk Økokrim, Ekobrottsmyndigheten (EBM), gjennomførte onsdag razzia i hovudkontoret til banken utanfor Stockholm. Frå før blir banken også etterforska for kvitvasking.

Det vart først opplyst at Swedbank blir etterforska for brot på innsidereglane. Konkret er banken mistenkt for å ha informert utvalde eigarar før skuldingar om kvitvasking vart offentleg kjent.

Onsdag kveld utvida EBM etterforskinga til òg å omfatte grovt bedrageri.