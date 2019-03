Stoltenberg får endå ei forlenging i Nato

utenriks

Stadfestinga kom på eit møte i NATOs råd torsdag ettermiddag.

Stoltenberg takkar for tillitserklæringa.

– Eg er glad for å bli spurt om å få fortsetje i ein svært meiningsfylt jobb, seier Stoltenberg.

– Eg ser fram til å fortsetje arbeidet med å fornye og modernisere den sterkaste militæralliansen i verda, så han også i framtida er rusta til å handtere ein krevjande tryggingssituasjon i ei uføreseieleg verd, heldt fram han.

Etter forlenginga blir Stoltenberg den generalsekretæren som har sete nest lengst i Nato. Den lengstsitjande er Joseph Luns, som vart verande i sjefsstolen i heile 12 år og 268 dagar.

Stoltenberg tiltredde 1. oktober 2014.

I utgangspunktet vart han vald for fire år, men i desember 2014 vart perioden utvida med ytterlegare to år, til 2020.

Etter det NTB kjenner til, skal den amerikanske delegasjonen ha vore ein viktig pådrivar for at Stoltenbergs periode no blir forlengt endå ein gong.

Nyheita kjem kort tid før den høgtidelege markeringa av NATOs 70-årsdag i Washington DC. Markeringa finn stad torsdag neste veke.