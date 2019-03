Oppsving i Chiles fiskerinæring – norske bedrifter ser moglegheiter

utenriks

Kongeparet styrer an under statsbesøket i Chile denne veka, men i «stimen» bak dei finn ein fleire leverandørar til fiskerinæringa.

Dei posisjonerer seg i ein marknad som no veks raskare enn det norske.

– Vi har følgt den chilenske marknaden ganske tett dei siste åtte-ti åra, og leverer allereie til fleire kundar her. Først no ser vi at det er logisk og strategisk å vere fysisk til stades her, seier dagleg leiar Trygve Nystøyl i Mørenot Chile til NTB.

Selskapet frå Sunnmøre leverer mellom annan service på nøtene til oppdrettsnæringa, og snart opnar dei det første kontoret sitt i Chile.

– Ute etter kvalitet

På byrjinga av 2000-talet voks den chilenske lakseindustrien enormt raskt på kort tid. I 2005 skal industrien til og med ein periode ha passert den norske som den største lakseeksportøren i verda, men det varte ikkje lenge før problema med laksesjukdom slo inn for fullt. I fleire år har fiskeindustrien i landet lege med brekt rygg. No peikar likevel pilene oppover, og Chile pustar igjen Noreg i nakken som den største lakseprodusenten i verda.

– Vi marker at det er eit vakuum etter kvalitetsprodukt i den chilenske marknaden. Industrien har måtta kutte i alle hjørne for å få det til å gå rundt, og har i dei dårlege tidene betalt minst mogleg for mest mogleg. No har dei kanskje fått større moglegheiter til å investere og kjøpe betre kvalitet, siger Nystøyl.

Han opplever at den chilenske oppdrettsnæringa har vorte langt meir opptatt av sunn og trygg drift.

– Industrien har innsett at dei må passe på seg sjølv, viss ikkje risikerer dei å få rammevilkåra innskrenka. Når ein aktør blir påverka av sjukdom kan det få store konsekvensar for heile næringa, seier Nystøyl.

Ekstrem innovasjon

Eit anna selskap som ser nye moglegheiter i Chile er Ålesund-baserte Cflow, som leverer fiskehandteringsutstyr.

– Vi har jobba i Chile i mange år. Dei siste åra har det vore ganske stille her, og tyngre for oss. Men no byrjar det å ta seg opp igjen. Vi har tidlegare levert utstyr til 30–40 brønnbåtar, og nokre av dei nærmar seg ein alder på 20 år. Då er dei nok modne for ei oppgradering, siger marknadsdirektør Gunnar Hoff i Cflow.

Han håper på ein ny vår i landet.

– No vil vi gjerne vere med på å dra næringa i Chile opp til same nivå som i Noreg. Vi har hatt ein ekstrem innovasjonsfart i heile næringa i Noreg, så vi ligg ein god del føre på tekniske løysingar og investeringar, seier Hoff.

Nærare 60 norske selskap

Med på statsbesøket er òg fiskeriminister Harald T. Nesvik. Han ser gode moglegheiter.

– Noreg er største utanlandske aktør i Chile innan havbruk og fiskeri, og moglegheitene for norsk leverandørindustri er store. Noreg har eit særs godt samarbeid med Chile, og det er viktig for begge land at vi vidareutviklar det gode samarbeidet. Chilensk lakseproduksjon har nok opplevd større svingingar enn den norske, men den chilenske næringa har vist ei eineståande evne til å reise seg etter både sjukdom og andre biologiske utfordringar, seier Nesvik til NTB.

Faktum om Noreg og Chile

* Diplomatiske samband sidan 1919, med norsk ambassade i Santiago sidan 1958.

* Historisk har Noreg vore i Chile knytt til kvalfangst og fiske.

* Det siste statsbesøket fann stad i 1967, då Kong Olav V besøkte regionen. Returbesøk har ikkje funne stad.

* Felles interesser innan hav, polare spørsmål, klima/miljø og oppdrett/fiskeri, og ikkje minst som opne handelsøkonomiar.

* Chile ser til Noreg for å lære om likestilling, rein energi, utdanning og innovasjon, og dessutan barne- og omsorgspolitikk. Det chilenske barneombodet er inspirert av den norske modellen.

* Chile har vist interesse for å lære meir om norsk eldrepolitikk og planlegg ei studiereise til Noreg i 2019.

* Noreg vil styrke forskingssamarbeidet om forvalting av marine ressursar i Antarktis og havspørsmål.

* Chile er den nest viktigaste marknaden for norske bedrifter i Latin-Amerika etter Brasil. Statens pensjonsfond utland si portefølje i Chile er tredje størst i regionen etter Brasil og Mexico.

* Omkring 60 norske selskap er representerte i Chile innan energi, havbruk, forsvarsmateriell, fiskeri og dessutan finansielle og maritime tenester.

(Kjelde: Utanriksdepartementet)

