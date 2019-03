Nye handelssamtalar mellom USA og Kina

utenriks

Den amerikanske delegasjonen blir leidd av handelsrepresentanten Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin. Dei kom til eit hotell i Beijing torsdag ettermiddag og samtalane startar med ein middag torsdag kveld.

President Donald Trump uttrykte i førre veke optimisme og seier at partane nærmar seg ei løysing. Men Lighthizer sa denne veka at det framleis står att ei rekke detaljar, trass i at partane har møttest ei rekke gonger dei siste månadene.

Konflikten starta då Trump i fjor heva tollen på kinesiske importvarer med den grunngivinga at Kina stel eller pressar utanlandske selskap til å dele teknologi og patent. Det har ramma handel av alt frå soyabønner til medisinsk utstyr.

Partane har enno ikkje vorte samde om noko, men ekspertar på internasjonal handel ventar i det minste ein førebels avtale innan nokre veker eller månader. Dei trur likevel ikkje at kjernekonfliktane blir løyste med det første.

Eitt hinder i forhandlingane synest å vere USAs krav om ein straffemekanisme som kan brukast mot Kina om Kina ikkje respekterer det dei blir samde om i ein avtale.

(©NPK)