Kongeparet møtt av laksedemonstrasjon i Santiago

utenriks

Med fløyter og megafonar laga demonstrantane mykje lyd utanfor bygningen der kongeparet deltok på eit kulturelt arrangement i den chilenske hovudstaden.

– Dei norske oppdrettsselskapa som er til stades i Chile har doble standardar. Dei har veldig høge standardar når det gjeld miljø, sanitære og sosiale forhold og arbeidsvilkår i Noreg. Men dårlegare forhold her i Chile. Kvifor?, spør Juan Carlos Cardenas til NTB.

Han leiar organisasjonen Centro Ecoceanos Chile, som er ein del av ein koalisjon som jobbar for å ansvarleggjere oppdrettsnæringa i landet, kor fleire norske selskap er til stades.

– I delar av Chile kjem store delar av havforureininga, kjemisk forureining, frå oppdrettsnæringa, som ofte ikkje følgjer reglane. Vi ber det norske folket om å rette merksemd mot dei norske selskapa og korleis dei opptrer i Chile, seier han.

Han varslar at det blir fleire demonstrasjonar under kongeparets seks dagar lange statsbesøk i Chile som starta onsdag.

– Vi elskar det norske folket, fordi Noreg støtta oss i perioden etter militærkuppet. Derfor er vi veldig overraska over at eit land som har høge standardar og respekt for miljøet, for likestilling og arbeidsrettar, ikkje respekterer det same i Chile, seier Cardenas.

(©NPK)