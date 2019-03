utenriks

Det kunngjorde Andrea Leadsom i Underhuset torsdag ettermiddag. Sjølve forslaget vil bli lagt fram gjennom dagen, varsla ho.

Speakeren til underhuset John Bercow har tidlegare gjort det klart at det ikkje er tillate å legge same forslag fram for avstemming på nytt og på nytt. Han krev derfor «substansielle» endringar før avtalen kan leggjast fram for avstemming på nytt.

Leadsom seier regjeringa er bevisst på dette, og at samtalar er i gang for å sikre at kravet blir tilfredsstilt.

(©NPK)