Brann i høghus i Bangladesh

utenriks

Ei stor mengde brannfolk er på staden.

– Marinen og luftforsvaret deltar òg i slukningsarbeidet, seier Mohammad Russel i brannvesenet i byen.

Helikopter blir brukt til å helle vatn over det 19 etasjar høge bygget, der det er mange kontor.

– Då eg høyrde at det var brote ut brann, sprang eg raskt ut av bygningen, fortel Shoikot Rahman, som slapp unna flammane.

– Mange av kollegaene mine er framleis fanga på kontoret.

Minst fem døde

Ein talsmann for eitt av sjukehuset i byen seier dei har tatt imot tre døde personar som har store hovudskadar, men ikkje brannskadar.

– Det ser ut til at dei har hoppa frå dei øvre etasjane i bygningen, seier talsmannen.

I tillegg til desse skal det vere minst to omkomne, og det blir frykta at talet vil stige.

Fleire timar etter at brannen braut ut, opplyste brannvesenet at han hadde vorte mindre intens. Men det var framleis risiko for at flammane kunne spreie seg igjen.

– Ropar om hjelp

Augevitnet Sajib Hasan fortel om folk som ropar om hjelp frå vindauga i dei øvste etasjane i høghuset FR Tower. Det ligg i bydelen Banani.

Bilde på sosiale medium viser flammar og svart røyk som strøymer ut av bygningen, medan folk på gateplan spring i panikk.

I eit videoopptak, som visstnok viser brannen, dett ein mann mot bakken etter at han og fleire andre prøver å klatre ned ein av ytterveggene.

Skrekkslagne tilskodarar

Ifølgje avisa Daily Star har minst seks menneske hoppa ut av det brennande bygget.

Kor mange som framleis er i bygningen, er ikkje kjent.

Fleire hundre skrekkslagne menneske følgjer med på brannen frå bakken. Høghuset byrja å brenne torsdag ettermiddag lokal tid.

Ein stor brann i eit lager i Dhaka i førre månad førte til at over 80 menneske mista livet.

(©NPK)