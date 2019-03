Barn av danske IS-krigarar mistar statsborgarskapet

utenriks

Det skriv DR.

Regelen fram til no har vore at barn av framandkrigarar med dansk statsborgarskap automatisk blir danske statsborgarar, men det er det no slutt på.

– Dei er fødde av foreldre som har vendt Danmark ryggen, og derfor skal dei ikkje tilhøyre Danmark, seier innvandringsminister Inger Støjberg.

Christian Langballe, som er ein talsmann for Dansk Folkeparti, gler seg over avtalen, som partiet hans har ønskt lenge.

Til DR seier han at barna aldri har kjent Danmark, at dei ikkje har noka tilknyting til Danmark, og at dei må «ta konsekvensane» av at foreldra har valt å dra til Syria for å kjempe for IS.

Innvandringsdepartementet opplyser til Ritzau at den nye avtalen også gjer det mogleg å ta frå framandkrigarar statsborgarskapet administrativt. Tidlegare har dette berre vore mogleg etter ei domfelling.

