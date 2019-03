Stoltenberg møter Trump i Det kvite hus igjen

utenriks

Dei to skal først ha ein privat samtale 2. april, og deretter eit utvida bilateralt møte, skriv Wall Street Journal.

NATOs stadig endra utfordringar står på programmet, skriv avisa.

Trump har fleire gonger kravd at allierte i Europa oppfyller dei økonomiske forpliktingane sine i forsvarsalliansen. USA bidrar meir enn landet får tilbake, har han sagt. I februar la Stoltenberg fram tal som viser at forsvarsbudsjetta i Europa og Canada har auka mykje under Trump si tid i Det kvite hus. Det var ei melding som gledde den amerikanske presidenten.

Tidlegare denne månaden sende leiaren for Representanthuset, demokraten Nancy Pelosi, ein invitasjon til Stoltenberg i samband med NATOs 70-årsdag 4. april. Republikanaren Mitch McConnell, som leier Senatet, stod òg bak invitasjonen. Toppolitikarane sa at dei ønsker at Stoltenberg held ein tale til ein samla Kongress i samband med NATO-jubileet.

(©NPK)