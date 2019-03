Irakar arrestert for togsabotasje i Tyskland

utenriks

42-åringen vart pågripen i Wien måndag, opplyser østerriksk påtalemakt.

Etterforskerne mistenker at mannen «utførte terrorangrep mot jernbanelinjer i Tyskland i oktober og desember 2018». Irakaren blir òg mistenkt for å sympatisere med den ytterleggåande islamistgruppa IS.

I oktober køyrde eit snøggtog inn i ein stålkabel som var strekt over ei jernbanelinje mellom München og Nürnberg. Frontruta til lokomotivet vart øydelagt, men ingen menneske vart skadde.

Nokre månader seinare vart det oppdaga skader på kablar ved ei jernbanelinje i Berlin. I begge tilfella vart det funne beskjedar skrive på arabisk ved åstadene.

