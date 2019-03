India testar våpen mot satellittar

utenriks

India er dermed det fjerde landet som har klart noko slikt, i tillegg til USA, Russland og Kina.

Modi kunngjorde nyheita i den første TV-overførte talen han har halde sidan 2016, nokre veker før det skal haldast val i landet.

– Dette er ein stolt augneblink for India. Landet står no på lista over supermakter i verdsrommet. Tidlegare har berre tre nasjonar oppnådd dette, sa statsministeren.

Satellitten som vart skoten ned, var i jordbane i 300 kilometer høgde. Han vart skoten ned med eit rakettvåpen.

Modi understreka av våpentesta ikkje var meint å skape ein «krigersk atomsfære», og la til at han ikkje var retta mot noko spesielt land.

(©NPK)