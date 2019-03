– May tilbyr seg å gå av dersom brexitavtalen blir vedtatt

utenriks

Nokon dato for Mays eventuelle avgang blir det ikkje opplyst om.

May orienterte partifellane sine i Det konservative partiet i eit møte i den såkalla 1922-komiteen onsdag kveld, eit par timar før Underhuset skulle stemme over ei rekke forslag for å prøve å få løyst den fastlåste situasjonen rundt brexit.

– Det har vore ei tid med prøvelsar for landet vårt og partiet vårt. Vi er nesten der. Vi er nesten klare til å starte eit nytt kapittel og bygge ei lysare framtid. Men før vi kan gjere det, må vi fullføre jobben, sa May på møtet, ifølgje The Guardian.

– Eg er klar til å forlate denne jobben tidlegare enn eg hadde intensjonar om, for å gjere det riktige for landet vårt og partiet vårt, skal ho ha sagt vidare.