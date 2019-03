Valobservatørar kritiserer Thailand-valet

utenriks

Oppteljinga av stemmene var prega av fleire feil, heiter det i rapporten som Asian Network for Free Elections presenterte tysdag.

Feila har ført til kunngjering av nokre «svært unøyaktige» førebelse resultat, uttaler valobservatørane.

Dei meiner at det unøyaktige har øydelagt oppfatninga av at valet vart gjennomført på korrekt vis.

Valkommisjonen i landet har forsvart oppteljinga av stemmene og varslar at førebelse resultat skal bli kunngjort fredag.

Til no er berre eit uoffisielt resultat kunngjort. Det omfattar valet på 350 av dei 500 plassane i underhuset, opplyste valkommisjonen måndag. Den endelege fordelinga av seter i nasjonalforsamlinga vil først skje 9. mai.

Skuldingar om valfusk

Søndag kveld opplyste valkommisjonen at heile 1,9 millionar stemmer var underkjent, noko som straks første til skuldingar om valfusk.

I enkelte provinsar vart over halvparten av stemmene forkasta. Det styrker mistanken til opposisjonen om omfattande uregelmessigheter.

Valet vart halde i samsvar med reglane til militærjuntaen. Den same juntaen ligg best an til å ta makta som sivil regjering etter helgas val, sjølv om opposisjonspartiet Pheu Thai ser ut til å ha fått flest plassar i nasjonalforsamlinga.

Dei politiske grupperingane er i ferd med å posisjonere seg når det skal bli danna regjering etter det som var det første valet i landet sidan 2011, og dermed også det første sidan militærkuppet i 2014.

Maktkamp og hestehandel

Partiet Phalang Pracharat, som framstår som ein promilitær politisk forlenging av juntaen, leier klart med 7,6 millionar stemmer når 94 prosent er talt opp. Dermed kan statsminister Prayut Chan-O-Cha, som tilhøyrer juntaen og også er kandidaten deira til jobben etter valet, påkalle seg legitimitet som ein vald, sivil leiar.

Pheu Thai, populistpartiet som blir tidlegare kopla til statsminister Thaksin Shinawatra og som vart kasta i kuppet for fem år sidan, fekk 400.000 færre stemmer. Partiet kan likevel bli det største i underhuset til nasjonalforsamlinga, med 137 plassar, mot Phalang Pracharats 97.

Ekspertane spår dagar eller veker med vanskelege forhandlingar, der begge sider påkallar seg retten til å danne regjering. Pheu Thai kan søke støtte hos eit tredje parti, Framover for framtida, for å danne ei regjering som står imot juntaen. Eit anna mindre parti, Bumjaithai, kan hamne på vippen. I tillegg kan maktkabalen som no skal leggast, bli påverka av diskvalifisering av kandidatar og krangling om usemje i gjennomføringa av valet.

