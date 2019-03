EU-parlamentet seier ja til å droppe sommartid

utenriks

Vedtaket inneber likevel ikkje at saka er avslutta. EUs ministerråd må først bli samde om ein felles ståstad før sluttforhandlingane kan starte, eit arbeid som enno ikkje er i gang.

I vedtaket til EU-parlamentet heiter det at det skal vere opp til medlemslanda sjølve å avgjere om dei vil låse seg til sommartid eller normaltid (populært kalla vintertid). Dei må innan april neste år varsle EU-kommisjonen om valet sitt, slik at avgjerdene i alle landa blir koordinerte før ordninga trer i kraft i 2021. Viss EU-kommisjonen vurderer det slik at det blir problem med overgangen, vil dei setje i verk ei tolv månaders forseinking.

Vedtaket i EU-parlamentet tysdag kjem etter at transportkomiteen tidlegare denne månaden sa ja til endringa. Behandlinga til komiteen var igjen ein konsekvens av forslag frå EU-kommisjonen i fjor som følgje av ei meiningsmåling blant EU-borgarar. Målinga, som fann stad på internett og der dei fleste svara kom frå tyske borgarar, viste stor støtte til å gjere slutt på vekslinga kvart halvår.

(©NPK)