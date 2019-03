Trump hardt ut mot dei som sørgde for Mueller-rapporten

utenriks

– Det er personar der ute som har gjort nokre veldig vonde ting, veldig dårlege ting. Eg vil seie forræderi mot landet vårt, sa Trump om Muller-rapporten då han i samband med eit møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu møtte pressa måndag.

Trump gjekk ikkje inn på kven han refererte til, men understreka at han vil sørge for at dei blir følgde nøye med på over lengre tid.

Presidenten har tidlegare uttalt at han kallar spesialetterforskar Robert Muellers funn ei fullstendig og total frikjenning. Presidenten sa måndag at han er letta over at den to år lange etterforskinga er over, og at han skulle ønske det hadde gått raskare.

Samtidig forsikra han at han ikkje har noko imot at heile rapporten blir offentleggjort – men at det er opp til justisminister William Barr å vurdere dette.

Hittil har Barr berre offentleggjort eit samandrag av rapporten på fire sider.

Demokratane har vore skeptiske til samandraget som vart offentleggjort søndag og har derfor kravd at heile rapporten blir offentleggjord. Demokratanes leiarar i Kongressen, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, oppfattar ikkje Barr som uavhengig og meiner samandraget reiser like mange spørsmål som det gir svar.

(©NPK)