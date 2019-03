utenriks

– Eg meiner framleis at riktig veg framover for Storbritannia er å gå ut av EU så snart som mogleg med ein avtale, sa May i Underhuset måndag ettermiddag.

– Men det er med stor sorg eg har måtta konkludere med at det framleis ikkje er tilstrekkeleg støtte i Underhuset til å legge avtalen fram for ei tredje avstemming, heldt ho fram.

