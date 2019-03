Boeing inviterer til møte om 737 MAX

utenriks

Møtet er eit teikn på at rettinga av programvareproblemet på flytypen snart er ferdig, skriv Reuters, men minner om at styresmakta framleis må godkjenne oppdateringa.

I helga var pilotar frå tre amerikanske flyselskap med på å teste den oppdaterte programvara, melder CNN. Endringane skal redusere faren for at eit datastyrt stabiliseringssystem plutseleg sender flyet bratt nedover. Systemet, som kallast MCAS, blir antatt å ha vore ein vesentleg faktor då eit fly frå Lion Air styrta i Indonesia i fjor. Det same systemet blir mistenkt for å ha ført til flystyrten i Etiopia nyleg. Alle om bord mista livet i dei to ulykkene: 189 i Indonesia og 157 i Etiopia.

Samlinga på onsdag i delstaten Washington er ein del av ein plan for å nå ut til alle noverande og framtidige operatørar som bruker 737 MAX, og dessutan dei relevante luftfartsstyresmaktene i landa, for å diskutere oppdateringar i programvara og opplæringa, skriv Boeing i ei fråsegn.

737 MAX er Boeings mest populære modell, med bestillingar for over 500 milliardar dollar, rekna etter listeprisen til flyet.

