Tysk politi meiner å ha hindra terrorangrep

– Politiet greip inn i rett tid for å hindre moglege angrepsplanar på eit tidleg stadium, seier innanriksminister Peter Beuth i delstaten Hessen fredag.

Påtalemakta i Frankfurt seier at målet med det planlagde angrepet var å «drepe så mange vantru som mogleg» ved hjelp av skytevåpen og eit køyretøy.

Rundt 200 politifolk deltok i politiaksjonane i delstatane Hessen og Rheinland-Pfalz fredag.

Totalt elleve personar vart arresterte. Ti av dei er under etterforsking og blir mistenkte for å vere salafistiske tilhengarar av ei ultrakonservativ form for sunniislam.

Dei hovudmistenkte er to 31 år gamle brør frå Wiesbaden og ein 21 år gammal mann frå Offenbach i nærleiken av Frankfurt. Resten av dei arresterte er i alderen 20 til 42 år og blir mistenkte for fleire lovbrot, mellom dei terrorfinansiering.

Det er uklart kor konkret angrepsplanen var, men gruppa blir mistenkt for å ha leigd eit stort køyretøy, skal ha kontakta våpenforhandlarar og samla inn pengar.

Under ransakingane i Frankfurt-området beslagla politiet over 20.000 euro i kontantar, fleire knivar, små mengder narkotika og dokument.

