Spiontiltalen mot Frode Berg er klar

utenriks

Ifølgje TV 2, som siterer avisa Izvestia, er saka send til byretten i Moskva. Innhaldet er ikkje kjent.

Ein talsperson for retten seier at saka vil gå for lukka dører. Bakgrunnen er at det vil bli omtalt tryggleiksgradert materiale.

Frode Berg vart arrestert i Moskva 5. desember 2017 og sikta for spionasje mot Russland. Han har sidan sete i eit fengsel reservert for personar som blir sett på som ein trussel mot russisk sikkerheit.

Då Berg vart arrestert, hadde han på seg 3.000 euro i kontantar. Dette var pengar som russiske styresmakter meiner skulle brukast for å skaffe hemmelege opplysningar om den russiske nordflåten. Berg nektar straffskyld.