Fredssamtalar i gang igjen i Nicaragua

utenriks

Returen til forhandlingsbordet kjem etter at president Daniel Ortegas regjering onsdag lova å lauslate alle fengsla medlemmer av opposisjonen før det har gått 90 dagar.

– Dette er eit stort framsteg, seier Max Jerez, representant for studentar i delegasjonen til opposisjonen.

Avtalen om å ta opp att forhandlingar inkluderer ei oppfordring om at sanksjonar mot Ortegas regime blir oppheva.

President Ortega har dei siste vekene starta innleiande samtalar med opposisjonen i eit forsøk på å dempe motstanden mot regimet hans, som for alvor blussa opp i april i fjor. Men samtalane vart stoppa måndag denne veka, etter at politiet arresterte rundt 100 personar.

Det er uklart kor mange som skal lauslatast dei kommande tre månadene, ein prosess det internasjonale Røde Kors skal ha ansvaret for å observere.

Ifølgje ei oversikt frå menneskerettsorganisasjonen Inter-American Commission on Human Rights er det per no 647 personar som sit fengsla på grunn av at dei har deltatt i protestar mot regjeringa. Styresmaktene hevdar at talet er 350, medan ei støttegruppe for familiane til dei fengsla hevdar det korrekte talet er 807.

