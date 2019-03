Brexit er utsett – britane får to val

utenriks

Heile sju timar med diskusjon måtte til på EUs toppmøte torsdag.

Men like etter klokka 23 kom endeleg meldingane om semje. Eller om ein «exit frå giljotinen», som ei diplomatkjelde formulerte det.

Semja betyr at datoen for brexit blir flytta minst to veker, frå 29. mars til 12. april.

Samtidig får Storbritannia klare spørsmål å ta stilling til.

Todelt løysing

EUs tilbod er todelt, forklarte EUs president Donald Tusk då han møtte pressa saman med sjefen i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker etter møteslutt.

Bakteppet er at Underhuset i London to gonger har forkasta utmeldingsavtalen som EU og Storbritannia har forhandla fram. Neste veke skal dei folkevalde etter planen få ein tredje sjanse. Viss dei då godkjenner avtalen, vil dramaet vere over.

EU vil då gå med på å utsetje brexit til 22. mai for å gi britane tid til å fullføre langdryge formelle prosedyrar i Parlamentet før dei går ut.

Må ta eit val om valet

Alternativ to er at Underhuset stemmer ned avtalen. Skjer det, vil utsettinga berre gjelde til 12. april.

Innan den tida vil Storbritannia måtte peike ut ein veg vidare.

– Det betyr i praksis at alle alternativ vil bli verande opne fram til denne datoen, seier Tusk.

Men det britane må vere klar over, åtvarar han, er at ei ny utsetting til etter 12. april vil krevje at Storbritannia deltar i valet til nytt EU-parlament i slutten av mai.

Seier britane nei til å delta i valet, vil ei meir langvarig utsetting bli umogleg.

Valbekymring

Datoane er ikkje tilfeldig valde. Tvert imot handlar det om å unngå det EU fryktar skal bli ein «juridisk ustabil situasjon» dersom brexit blir forlengt til etter valet til nytt EU-parlament utan at britane har deltatt.

Valet blir halde 23.–26. mai.

I eit internt EU-dokument som NTB har fått tilgang til, blir det mellom anna vist til at britiske veljarar kan trekke britiske styresmakter for retten for brot på EU-traktatane viss dei blir nekta å utøve sin lovfeste rett til å delta.

Samtidig blir 12. april rekna som siste frist viss britane avgjer likevel å delta i valet, rett og slett for å få nye kandidatlister og stemmesetlar på plass i tide.

Åtvaring frå May

Storbritannias statsminister Theresa May meiner utsettinga stiller Underhuset overfor eit klart og tydeleg val.

Sjølv åtvarar ho dei folkevalde på det sterkaste mot å gå inn for ei løysing som inneber at Storbritannia må delta i valet til nytt EU-parlament.

– Eg meiner sterkt det vil vere gale å be folk i Storbritannia om å delta i dette valet tre år etter at dei stemte for å forlate EU, sa ho etter EU-toppmøtet.

No håper ho Underhuset vil snu og stille seg bak brexitavtalen ho har forhandla fram med EU.

– Eg veit at det er frustrasjon blant parlamentarikarane, sa May.

– Men eg håper vi alle kan bli samde. Vi er no komne til augneblinken der ei avgjerd må takast.

