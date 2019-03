Syklon på veg – evakuering i Nord-Australia

utenriks

Øvste politiske leiar i Northern Territory, Michael Gunner, seier det er erklært unntakstilstand for bukta Gulf of Carpentaria før syklonen Trevor er venta å slå inn over det tynt folkesette området, som ligg langt unna nødhjelp om noko skulle skje. Meteorologane anslår at vêrsystemet vil treffe land mellom Borroloola og Groote Eylandt ein gong laurdag som ein tropisk syklon, kategori fire, noko Gunner kallar svært alvorleg.

– Forholda til sjøs blir forverra i bukta frå denne morgonen, sa Gunner til pressa torsdag morgon i Darwin.

Rundt 1.000 innbyggarar er evakuerte frå Groote Eylandt, som er den største øya i bukta som ligg på nordspissen av Australia. Fleire skal evakuerast frå byane på fastlandet. Gunner seier det er den største evakueringa dei har hatt i forkant av ein syklon. Årsaka er potensialet i syklonen og at det utsette området ligg så langt unna hjelp. Dei evakuerte er flytta til hovudstaden i territoriet, Darwin, som ligg 1.000 kilometer unna.

Det er venta store nedbørsmengder, sterk vind opptil 72 meter per sekund i kasta og raskt stigande tidvatn når Trevor fer over området.

Då Trevor tidlegare i veka trefte byen Lockhart River som ein kategori to-syklon, etterlét han seg tre rivne opp med rota, massive overfløymingar og øydelagde hustak, i tillegg til at kraftleidningar måtte reparerast og buer var blåsne bort.

(©NPK)