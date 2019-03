Over 70 omkom i ferjeforlis i Irak

utenriks

Så langt er 71 kvinner, barn og menn stadfesta omkomne, opplyser talsmann Saad Maan i innanriksdepartementet.

– Fartøyet frakta familiar og barn som skulle til eit turistanlegg i Mosul, seier ein tenesteperson i innanriksdepartementet.

Det er uklart kor mange som er sakna, men blant dei 55 som er funne i live, er 19 barn, ifølgje Maan. Ein redningsoperasjon går framleis føre seg.

Nokre tenestemenn seier ferja sokk i Tigris-elva på grunn av eit teknisk problem, og at det ikkje var mange andre båtar i område som kunne hjelpe passasjerane.

Andre kjelder meiner ferja var overfylt då ho sokk.

– Båten hadde kapasitet til 50 personar, men sokk fordi talet om bord var på rundt 200, seier parlamentarikaren Abdel-Rehim al-Shamari.

Fleire dagar med kraftig nedbør har ført til unormalt høg vasstand i elva i nær storbyen Mosul.

Statsminister Adel Abdul-Mahdi i Irak har beordra ei gransking av ulykka og sendt kondolansar til dei etterlatne.

Passasjerane var på veg over Tigris-elva til eit populært piknikområde for å feire nowruz, som markerer inngangen på det kurdiske nyttåret og at våren kjem.

Nowruz er òg kjent som persisk nyttår og blir feira i områda i Midtausten og Sentral-Asia som i si tid utgjorde det persiske riket. Feiringa har røter tilbake til år 1700 før vår tidsrekning og har innslag frå zoroastertradisjonar.

(©NPK)