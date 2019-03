Mays brexit-tale vekker sinne i Underhuset

utenriks

Statsministeren gav langt på veg representantane i Parlamentet skulda for den vanskelege brexitsituasjonen i talen sin seint onsdag kveld.

– Folket har fått nok. De er trøytte av indre strid. De er trøytte av politisk spel og mystiske prosedyrekrangel, sa ho, og fortsette:

– Trøytte av representantar som ikkje snakkar om anna enn brexit. De vil at denne delen av brexitprosessen skal vere ferdig og sluttført. Eg er samd. Eg er på dykkar side. Det er no opp til parlamentsmedlemmene å avgjere.

Statsministeren er torsdag i Brussel for å be om ei kort utsetting av brexit, som etter timeplanen skal finne stad 29. mars. Ho håper å få gjennomført ei tredje avstemming om skilsmisseavtalen med EU i Underhuset neste veke. Etter å ha tapt dei to førre avstemmingane har ho no eit tvingande behov for støtte.

Det ser det ikkje ut til at talen på onsdag auka håpet om.

– Talen sette sinna i kok og var uansvarleg, seier Labour-representant Wes Streeting.

– Farleg og uansvarleg, er Labour-kollega Lisa Nandys kommentar. Ho har tidlegare antyda at ho er open for å vurdere Mays avtale med EU.

På den konservative sida leidde EU-vennlege Dominic Grieve an. Han er blant dei May håper å få støtte frå i den neste avstemminga.

– Eg har aldri skamma meg meir over å vere medlem av det konservative partiet, eller over å gi henne støtta mi, sa han, og viste til ein liknande tale May heldt i Underhuset tidlegare onsdag.

