IS tar på seg ansvaret for Kabul-angrep

utenriks

Ein talsmann for det afghanske helsedepartementet, Wahidullah Mayar, stadfestar at seks er drepne og minst 23 såra.

IS tok på seg ansvaret for angrepet via ein kanal på meldingstenesta Telegram.

Eksplosjonane vart utløyste nær ein sjia-heilagdom torsdag, samtidig som folk strøymde til for å markere høgtida novruz, den persiske nyttårsfeiringa. Kva som forårsaka eksplosjonane er uklart. Kabul-politiet opplyser at sprengladningar var plasserte i området på førehand, medan forsvarsdepartementet skriv i ei Twitter-melding at tre rakettar vart skotne mot staden.

Den sunni-ekstremistiske gruppa IS har tidlegare stått bak ei rekke angrep på sjiamuslimar i Afghanistan.

(©NPK)