Flaumoffer klamrar seg til tre og hustak i Mosambik

Situasjonen er framleis desperat nesten ei veke etter at uvêret ramma Mosambik, Zimbabwe og Malawi.

Rundt 15.000 menneske treng hjelp til å komme seg ut av flaumramma område i Mosambik, ifølgje miljøministeren i landet, Celso Correia.

– Dei er i live, og vi kommuniserer med dei og deler ut mat. Men vi treng å redde dei og få dei ut, sa han torsdag.

Same dag vart talet på menneske som er ramma av syklonen i Zimbabwe, oppjustert til 200.000. Det førre anslaget til Verdsmatvareprogrammet (WFP) var 15.000.

Idai førte med seg svært store nedbørsmengder, og i Mosambik har flaumvatnet skapt ein gjørmete innsjø som er 5 mil brei.

Tusenvis av menneske er framleis på hustak og i tre i dei overfløymde områda. Hjelpemannskapa har ikkje kapasitet til å redde alle på ein gong.

– Vi prioriterer barn, gravide kvinner og dei som er skadde, seier Caroline Haga i Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Raude Halvmåne-foreiningar.

Så langt er det bekrefta at over 300 menneske mista livet i uvêret. Men det blir frykta at det reelle talet er mykje høgare.

