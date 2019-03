Canada og Europa vil granske Boeing-oppdatering

utenriks

– Vi skal sjå svært, svært nøye på endringane som Boeing og FAA legg fram for å rydde opp. Eg kan garantere at vi frå vår side ikkje vil tillate flytypen å vere på vengene viss vi ikkje får tilfredsstillande svar på alle spørsmåla våre, uansett kva FAA gjer, seier leiaren i den europeiske luftfartsstyresmakta EASA Patrick Ky.

Canadas samferdselsminister Marc Garneau har same bodskap:

– Når programvareendringa er klar om nokre veker, skal vi i Canada, sjølv om ho blir sertifisert av FAA, gjere vår eiga sertifisering, seier han.

Dermed bryt Canada og Europa med praksisen om at ein godtar sertifisering gjort i landet der flya blir produserte.

Boeing skal rulle ut ei programvareoppdatering som skal hindre at fly av typen 737 MAX steglar, etter at to fly av denne typen har styrta på fem månader. Planen er at oppgraderinga skal vere klar innan måndag, ifølgje to kjelder som er kjente med opplysningar som FAA skal legge fram i ein komité i Senatet 27. mars.

FAA er venta å sertifisere Boeings endringar og planane til flyprodusenten om å endre treningsprogrammet for flygarar i april eller mai, ifølgje kjeldene.

FAAs talsmann Greg Martin vil ikkje kommentere om FAAs rykte har vorte skadd ved å godkjenne MAX, og FAAs nøling før MAX-flya til slutt vart sette på bakken.

Boeing vil ikkje kommentere saka.

(©NPK)