WSJ: Joe Biden stiller som presidentkandidat i 2020

utenriks

President Barack Obamas visepresident frå 2009 til 2017 skal ifølgje Wall Street Journal ha kontakta tilhengarane sine fordi han treng rask hjelp til å samle saman ein valkamppott på fleire millionar dollar.

Tysdag skal han har ringt minst seks personar for å seie at han har tenkt å stille som presidentkandidat og for å be dei hjelpe han med å samle inn pengar frå rike donorar.

Biden er godt kjend, populær og sett på som ein av tungvektarane blant Demokratane. Men skulle Biden vinne eit val i 2020, vil han vere fylt 78 år når han blir tatt i eid som president i januar 2021.

Det har versert rykte om at Biden vurderer å stille, og han har sjølv hinta til det. Laurdag forsnakka han seg i eit intervju og såg ut til å stanse midt i sein setning om temaet. Måndag kommenterte sittande president Donald Trump episoden og gav Biden ein smakebit på Twitter på kva han kan vente seg av fornærmingar om han faktisk stiller.

– Joe Biden fekk tunga i lås i helga då han ikkje var i stand til å komme med ei svært enkel setning om avgjerda si om å prøve å bli president. Bli vand til det, endå eit individ med låg IQ!

(©NPK)