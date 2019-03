utenriks

Ifølgje helsestyresmaktene døydde Raid Hamdan (21) og Zaid Nouri (20) etter å ha vorte skotne av israelske soldatar seint tysdag kveld. Dei to vart skotne ved Josefs grav i Nablus, ein omstridd religiøs stad for jødar, men òg for kristne og nokre muslimar.

Israelsk militære seier eksplosiv vart kasta mot jødar som besøkte staden seint tysdag kveld og stadfestar at soldatar skaut mot angriparane.

