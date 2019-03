To lauslatne etter Utrecht-skyting

utenriks

På ein pressekonferanse onsdag stadfestar polititalsmann Joost Lanshage at ein 40 år gammal mann vart arrestert i Utrecht tysdag ettermiddag. Samtidig stadfestar han opplysninga om at to andre menn som vart arresterte tidlegare i etterforskinga, er lauslatne.

Den antatte skyttaren, 37 år gamle Gökmen Tanis, er framleis i varetekt. Det er enno ikkje kjent kva for tilknyting 40-åringen har til han.

To menn og ei kvinne vart drepne då ein mann skaut folk inne på ein trikk i Utrecht måndag formiddag. Tre andre vart såra.

Etter funn av ein lapp inne i bilen til den antatte skyttaren har påtalemakta opplyst at eit terrormotiv kan ha lege bak skytinga, men dei vil heller ikkje sjå bort frå andre motiv.

– Vi følgjer alle moglege rettesnorer, seier Lanshage.

Like før Lanshages pressekonferanse byrja nederlendarar å stemme i regionalvalet. Der skal dei velje 570 representantar til dei 12 provinsråda i landet, som i tur skal velje 75 representantar til overhuset i den nederlandske nasjonalforsamlinga i mai.

Dei populistiske innvandringskritiske partia Forum for demokrati og Geert Wilders Fridomsparti har gjort det bra på meiningsmålingane i forkant av valet, som blir sett på som ein midtvegs-test for statsminister Mark Ruttes regjeringskoalisjon.

(©NPK)