Presidentvalet i Afghanistan utsett

utenriks

Dermed er valet utsett med fem månader frå den opphavlege planen.

– Valet står overfor ei rekke problem og utfordringar. Derfor er det ikkje mogleg å halde det basert på tidsplanen som tidlegare er kunngjort, heiter det i ei fråsegn frå valkommisjonen i landet.

– For å betre sikre at vallova blir overhalden og sikre transparens og at veljarane får registrert seg, vil presidentvalet, valet på provinsråd og valet på regionforsamling i Ghazni-provinsen bli halde 28. september, uttaler kommisjonen vidare.

Kommisjonen legg til at valet kan avviklast «så framt alle relevante partar, særleg regjeringa og det internasjonale samfunnet, skaffar dei nødvendige budsjettmidlane tidsnok».

Ein talsmann for presidenten i landet Ashraf Ghani seier regjeringa respekterer avgjerda til kommisjonen, og er klar til å samarbeide fullt ut med kommisjonen.

