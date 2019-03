Nødhjelp på veg, men vatnet stig framleis i Mosambik

utenriks

– Tusenvis av menneske sit på hustak og i tre og ventar på å bli redda, fortel Caroline Haga i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Raude Halvmåne-foreiningar (IFRC).

– Tida er i ferd med å renne ut for oss. Nokre har venta på å bli redda i over tre dagar. I går henta vi 167 menneske ned frå hustak og tre. Vi kan dessverre ikkje redde alle, så vi prioriterer barn, gravide kvinner og skadde personar, seier ho.

90 prosent av Mosambiks nest største by Beira står under vatn, og onsdag fortsette vasstanden å stige. I Buzi-distriktet hadde mange innbyggjarar søkt tilflukt på taket av ei kyrkje, medan andre venta på redninga på tribunen til ein basketballbane.

Omkomne og heimlause

Over 200 menneske er bekrefta omkomne i Mosambik, men ifølgje president Filipe Nyusi kan talet vere fem gonger så høgt. Vegar og bruer er vaska bort, og det er derfor vanskeleg å få oversikt over omfanget.

Røde Kors anslår at 400.000 menneske i Mosambik er gjort heimlause som følgje av katastrofen.

I nabolandet Zimbabwe har talet på omkomne passert 100, men styresmaktene der trur tre gonger så mange kan ha mista livet.

I Malawi er nærare 1 million menneske ramma og 80.000 heimlause, men det er ikkje meldt om omkomne.

Ikkje innset omfanget

– Ingen var førebudde på denne flaumen. Syklonen forårsaka styrtregn i Zimbabwe og Malawi, og alt vatnet hamna her, seier Haga, som er i Mosambik.

– To elvar har gått over breiddene sine og store område står under fleire meter vatn, seier ho.

Flyplassen i Beira, som vart delvis øydelagt under syklonen, var onsdag gjenopna og ein jamn straum av fly med naudhjelp landa. Kapasiteten er likevel sprengd, og vegane ut frå flyplassen står under vatn.

– Eg trur ikkje at verda heilt har innsett omfanget av denne massive katastrofen, seier Herve Verhoosel i FNs matvareprogram (WFP).

Organisasjonen vil prøve å nå rundt 600.000 menneske dei neste vekene og håper at dette ikkje blir for seint.

Kamp mot klokka

– Omfanget av naturkatastrofen aukar minutt for minutt. Redd barna er alvorleg bekymra for barna og familiane deira, som blir sette i fare når flaumvatnet fortset å stige, seier hjelpeorganisasjonens regionansvarlege i det sørlege Afrika, Anne Pedersen.

Ho kallar øydeleggingane etter syklonen og flaumen skremmande og fortel at det no går føre seg ein kamp mot klokka for å evakuere barn og vaksne frå dei hardast ramma områda.

– I mange område kan ein ikkje eingong sjå tak eller tretoppar stikke opp over flaumvatnet. Andre stader kan ein sjå folk som desperat klyngar seg til hustaka i håp om å bli redda, seier Pedersen.

– Folk som lever utan tilgang på reint vatn, mat, helsehjelp og tak over hovudet, treng umiddelbart hjelp, elles vil vatnet føre til sjukdommar som malaria og kolera, seier ho.

