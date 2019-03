Krisemøte om brexit i Underhuset

utenriks

Førespurnaden vart fremma av skuggeminister for brexit Keir Starmer i Labour. Speaker John Bercow gav grønt lys, og dermed var det klart for ei ny runde om saka i Parlamentet, etter at det tidlegare i dag vart kjent at statsminister Theresa May ber EU om ei tre månader lang utsetjing.

Starmer sjølv var første talar ut, melder Sky News. Han sa mellom anna at det burde vere unødvendig for representantane å be om ein debatt, og at statsministeren heller burde ha gitt ei formell fråsegn i Underhuset.

