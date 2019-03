Italiensk sjåfør kasta av skulebarn og sette fyr på bussen midt i vegen

utenriks

Ifølgje italienske medium vart sjåføren, ein italienar med senegalesisk opphav, arrestert rett etter hendinga.

Ein talsperson for styresmaktene seier til Sky TG24 at det var skulebarna som varsla styresmaktene, og at naudetatane rykte raskt ut. Tolv barn og to vaksne vart tatt med til sjukehus, men berre ein av dei vart skadde.

Video frå staden viser at berre det svarte, utbrunne karosseriet var igjen då brannvesenet hadde sløkt flammane. Det italienske nyheitsbyrået ANSA skriv at bussen transporterte 50 barn frå Cremona i Lombardia-regionen.

Motivet er førebels ikkje kjent.

