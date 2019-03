Instagram inn i e-handel med shoppeknapp

utenriks

Den nye tenesta, med ein såkalla «checkout»-knapp der brukaren trykker for å gå til kassa og betale, kan bli lukrativ for Instagram.

Førebels er moglegheita berre tilgjengeleg for ei avgrensa mengde varemerke i ein betaversjon av appen og berre i USA. Tenesta opnar for ein svært rask shoppingprosedyre, der brukaren kan trykke på shoppeknappen når hen ser noko hen vil ha. Då vil val for eventuell storleik og farge poppe opp, før ein betaler og kjøpet er gjort, alt utan å forlate Instagram. Tidlegare har ein måtta gå via lenker til nettsider, sosiale medium eller e-post for å bestille produkt ein ser på Instagram.

Blant merka som er med i testrunden for shoppeknappen er Adidas, Burberry, Dior, H & M, Nike, Oscar de la Renta, Prada og brillemerket Warby Parker.

(©NPK)