Google får ny milliardbot av EU

utenriks

– Google har sementert dominansen i marknaden for reklame i søkjemotorar på nett, og verna seg sjølv mot press frå konkurrentar, seier konkurransekommissær Margrethe Vestager i EU.

Ho peikar på konkurransedrepande restriksjonar i Googles kontraktar med tredjepartsannonsørar.

– Dette er ulovleg i samsvar med lovar i EU mot kartellverksemd, seier Vestager, og legg til at Google har agert i strid med regelverket i meir enn eit tiår.

Bota er den tredje EU gir til Google. Seinast i fjor vart selskapet pålagt den største bota frå EU nokosinne, tilsvarande om lag 40 milliardar kroner, for å ha brukt teknologi i Android-operativsystemet til å stengje ute konkurrentar.

– Tatt grep

Google anka bota i fjoråret og avviste skuldingane mot Android-systemet. Selskapet har førebels ikkje tatt stilling til i kva grad dei skal anke denne gongen, opplyser pressesjef for Google i Noreg Helle Skjervold til NTB.

I ei fråsegn frå nestsjefen i selskapet Kent Walker blir det understreka at Google har tatt grep for å møte kravet til EU-kommisjonen.

– Vi har alltid vore samde i at velfungerande, sunne marknader er i alles interesse. Vi har allereie gjort ei heil rekke endringar for produkta våre for å møte krava frå kommisjonen, seier Walker.

Han viser til at selskapet dei neste månadene vil vi gjere ytterlegare oppdateringar for å gjere konkurrentane i Europa meir synlege.

(©NPK)