Boeing-fly var nær ved å styrte dagen før dødsulykka i Indonesia

Den 28. oktober i fjor kjempa eit Lion Air-mannskap alt dei kunne for å rette opp eit Boeing 737 MAX 8-fly som var i full fart nedover mot bakken. Ein pilot som eigentleg hadde fri og tilfeldigvis sat i cockpiten, visste heldigvis kva ein skulle gjere.

Han lykkast i å finne problemet og fortalde mannskapet korleis dei skulle deaktivere eit defekt flykontrollsystem i flyet, slik at det vart redda, seier kjelder tett på etterforskinga av Lion Air-ulykka i Indonesia til Bloomberg.

Dagen etter nestenulykka, 29. oktober, letta same fly igjen med eit anna mannskap. Då støytte det på eit identisk problem og styrta ned i Javasjøen kort tid etter avgang frå Jakarta. Alle dei 189 om bord mista livet.

Fem månader seinare styrta eit Ethiopian Airlines-fly av same modell kort tid etter avgang i Etiopia. Alle 157 om bord omkom. Etter å ha fått den svarte boksen til Ethiopian Airlines-flyet, sa Etiopias transportminister Dagmawit Moges at det tilsynelatande er klare likskapar mellom denne styrten og Lion Air-styrten.

Begge flya vende brått nasen nedover før krasjen, og flymodellen er sett på bakken i nesten heile verda etter ulykkene. Boeing har opplyst at dei skal oppdatere programvara som skal motverke at flyet steglar og har hevda at MAX 8-flya er trygge.

