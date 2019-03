To av tre arresterte i Utrecht skal vere lauslatne

utenriks

Nederlandsk politi har arrestert ein hovudmistenkt, 37 år gamle Gökmen Tanis, ein tyrkisk mann, som dei meiner skaut og drap tre personar på trikken i Utrecht måndag formiddag.

Det er uklart kva som er skjedd med to andre arresterte. Politiet seier at alle tre framleis blir avhøyrde, medan borgarmeisteren i Utrecht seier at dei har vorte lauslatne. Nederlandsk radio melder at dei to ikkje hadde noko med skytinga å gjere og er sett fri.

Uklart motiv

Når det gjeld hovudmistenkte, Tanis, har politiet i Utrecht framleis ikkje klarlagt om det var terrormotiv eller ein privat konflikt som låg bak skytinga. I tillegg til at tre personar vart drepne, er ytterlegare fem personar såra. Tilstanden er kritisk for tre av dei.

Politiet har funnet eit slags brev i fluktbilen som gjer at terror ikkje kan avvisast som motiv. Politiet seier også at det verkar som det ikkje var nokon relasjon mellom gjerningsmannen og offera.

Sørgjande byrja tysdag å legge blomstrar på staden der angrepet mot trikken skjedde. Offera for skytinga er enno ikkje formelt identifisert.

Offentleg transport går som normalt i sentrum av Utrecht. Politietterforskarar har gjort seg ferdig med åstaden, og trikken er fjerna.

Statsminister Mark Rutte heldt tysdag eit hastemøte der tryggingssituasjonen dagen før lokalvala i Nederland var tema.

Tyrkia sjekkar saka

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan seier at Tyrkias etterretningsteneste «sjekkar saka», men går langt i å hevde at det dreier seg om eit familieforhold.

– Enkelte seier det var eit terrorangrep, andre at det er ein familietragedie. Etterretningstenesta vår går gjennom saka, men eg har enno ikkje snakka med etterretningssjefen om dette, seier Erdogan til fjernsynskanalen Ulke.

Nederlandske medium skriv at den hovudmistenkte har eit omfattande kriminelt rulleblad og at han slapp ut av fengsel for berre to veker sidan.

