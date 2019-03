Meir enn 100.000 er i fare i Mosambik etter syklonen Idai

utenriks

Måndag uttalte president Nyusi at det var offisielt stadfesta 84 døde, men at han hadde fått eit heilt anna syn på omfanget av katastrofen då han tidlegare på dagen flaug over områda der syklonen hadde herja.

– Alt tyder på at vi kan komme opp i over tusen døde. Det er ein humanitære katastrofe. Meir enn 100.000 menneske er i fare, sa han i ein tale til nasjonen.

Syklonen Idai trefte Mosambik torsdag i førre veke og fortsette over Zimbabwe dei neste to døgna. Sjølv før den tropiske syklonen Idai slo inn over land i slutten av førre veke, kravde kraftig regn og flaum 50 liv i nabolandet Malawi.

I Zimbabwe er så langt 98 funne døde og minst 217 registrerte sakna.

(©NPK)