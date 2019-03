EU krev klar plan frå London

utenriks

– Klokka tikkar, tida renn ut. Vi er verkeleg utmatta av desse forhandlingane. No ventar eg ei klar og presis grunngiving frå den britiske regjeringa om kvifor utsetting er nødvendig. Dette er ikkje noko spel. Det er ein ekstremt alvorleg situasjon, sa Tysklands europaminister Michael Roth på veg inn til eit ministermøte om brexit i Brussel tysdag.

Han fekk full støtte frå Frankrikes europaminister Nathalie Loiseau.

– Spørsmålet er kvifor. Tid er inga løysing, men det er ein metode viss det finst eit mål og ein strategi, sa ho.

Det er venta at Storbritannias statsminister Theresa May denne veka formelt vil be EU om ei utsetting av brexit, som no i utgangspunktet berre er ti dagar unna, utan at noka semje om rammene for skilsmissa er på plass.

Resten av medlemslanda vil ta stilling til førespurnaden på EUs toppmøte i Brussel førstkommande torsdag.

