Ardern: Eg vil aldri seie namnet hans

utenriks

– Han var ute etter mange ting med terrorhandlinga si, ein av dei å bli berykta, det er derfor de aldri vil få høyre meg nemne namna hans, sa Ardern i ein kjensleladd tale i nasjonalforsamlinga i Wellington i New Zealand tysdag.

Ho opna med å helse dei frammøtte på arabisk «as salaam aleikum» – fred vere med deg. Deretter fortsette ho med råd til forsamlinga.

– Nemn namna til dei som vart borte, heller enn namnet til mannen som tok liva deira, sa ho.

– Han er ein terrorist, han er ein kriminell, han er ein ekstremist. Men når eg snakkar, vil han bli verande namnelaus, sa ho.

Skal ansvarleggjerast

Den 28 år gamle australske statsborgaren som blir mistenkt for å ha vore åleine om handlingane i Christchurch, vart arrestert av politiet og er førebels sikta for eit tilfelle av drap. Det er sannsynleg at siktinga blir utvida. Så langt er 50 personar stadfesta drepne etter dei to skytingane i dei to moskeane.

Ardern forsikra om at sikta skal stillast til ansvar for gjerningane sine.

– Han vil møte lova med full styrke, sa ho.

Ardern lova reformer av våpenlovene i landet. Lovene gjorde det mogleg for skyttaren å kjøpe halvautomatiske rifler som vart brukte i angrepa.

Under radaren

Ho kunngjorde vidare at det skal gjennomførast ein gjennomgang av korleis det kan ha vore mogleg for ein australsk ekstremist med ytterleggåande og uttalt syn, å planleggje og utføre eit angrep i New Zealand og gå heilt under radaren på etterretningstenesta.

Ardern la òg til ei lita påminning om å ikkje rette peikefingeren mot andre.

– Personen som stod bak desse handlingane, var ikkje herifrå. Han voks ikkje opp her, han fann ikkje ideologien sin her. Men det betyr ikkje at dei same synspunkta ikkje finst her, sa ho.

(©NPK)