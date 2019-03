Noreg og Storbritannia samde om kriseavtale for handel

utenriks

Forhandlingane vart avrunda fredag, får NTB opplyst.

Kriseavtalen dekkjer varehandelen mellom Storbritannia og dei to EØS-landa Noreg og Island.

I avtalen blir viktige avgjerder som i dag blir regulert av EØS-avtalen ført vidare. Alle etablerte tollpreferansar består, inkludert nulltoll for industrivarer. Dermed slepp Noreg å gå over til WTO-toll dersom Storbritannia krasjar ut av EU utan semje om vilkåra for skilsmissa.

Også tollfrie kvotar for sjømat og landbruksprodukt blir vidareført.

Tenestehandel blir derimot ikkje omfatta.

– Det er svært positivt at norsk næringsliv med denne avtalen er sikra eit avtalefestet grunnlag for vidareføring av handelen med varer med Storbritannia òg i tilfelle «no deal», seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

Til no har berre nokre få land fått på plass tilsvarande avtalar med Storbritannia.

Kriseavtalen dekkjer ikkje tekniske reguleringar og reglar for handel med matvarer, dyr og plantar, men her har britane erklært at dei vil godta import av varer frå Noreg og Island i ein overgangsperiode.

Avtalen skal gjelde mellombels medan forhandlingane går føre seg om ein meir komplett handelsavtale.