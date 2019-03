utenriks

– Vi er sikre på at det berre var éin angripar som var ansvarleg for dette, sa Bush på ein pressekonferanse måndag.

Han la til at politiet ikkje kan sjå bort frå at gjerningsmannen kan ha fått støtte frå andre, og at dette er «ein svært, svært viktig del av vår etterforsking».

28 år gamle Brenton Tarrant frå Australia vart arrestert like etter angrepet på fredag. Førebels er han berre sikta for eitt drap, men siktinga kjem til å bli utvida. Han vart varetektsfengsla laurdag.

