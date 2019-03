Nordkoreansk toppdiplomat seier USA kasta bort ei gyllen moglegheit

utenriks

– Nord-Korea har ingen intensjonar om å nå eit kompromiss dersom USA ikkje tar dei forsonande stega vi har tatt, seier viseutanriksminister Choe Son Hui og peikar på Nord-Koreas mellombelse opphald i rakett- og atomtesting.

Choe seier USAs president Donald Trump kasta bort ei gyllen moglegheit under toppmøtet i Hanoi i Vietnam.

– Kim kjem til å ta ei avgjerd snart om testinga skal takast opp att, seier Choe.

Toppmøtet i Hanoi mellom Trump og Kim vart plutseleg avbrote, utan at dei to underteikna ein avtale om stans i aktiviteten ved det nordkoreanske atomanlegget i Yongbyon i byte mot sanksjonslette, slik planen var. Begge sa likevel etterpå at dei er opne for nye samtalar seinare. Ekspertar har i ettertid sagt at møtet var eit tilbakeslag.

Møtet i Hanoi er Kim og Trumps andre møte på åtte månader. Dei møttest første gong i Singapore i juni i fjor.

