Minst 17 flygingar til og frå Christchurch kansellerte etter moskéangrepet

49 personar vart drepne og rundt 20 alvorleg skadde under eit angrep mot to moskear i Christchurch på New Zealand. Angrepet fann stad idet fredagsbønna skulle byrje.

Air New Zealand seier at nokre innanriksreiser med mindre fly blir kansellerte, medan flygingar med større fly framleis kan ta av og lande, då det allereie er innarbeidde tryggingsrutinar på plass for desse.

Vanlegvis slepp passasjerane på desse flygingane inn og ut av Christchurch utan å gå igjennom ein tryggingssjekk. Flyselskapet seier sikkerheita til kundane og dei tilsette i selskapet er høgaste prioritet etter angrepet.

