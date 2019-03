utenriks

– Verdiane våre kan ikkje bli svekt av dette angrepet, sa Ardern etter at ho stadfesta dødstalet.

Totalt fire personar, tre menn og ei kvinne, er arrestert etter at to moskear vart angripne i Christchurch på New Zealand.

– Eg vil fordømme ideologien til personane som stod bak dette. De valde kanskje oss, men vi avviser dykk fullstendig, sa ho.