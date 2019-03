Syriske flyktningar blir lova over 50 milliardar kroner i støtte i 2019

utenriks

– For augneblinken ser det ut til at vi får inn minst 6,5 milliardar dollar og kanskje meir enn det. Kanskje nærare 7 milliardar, seier FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock på den siste dagen av givarkonferansen i Brussel torsdag.

– Viss dette blir sluttresultatet, skal vi vere svært fornøgde, seier han.

Ein stor del av støtta kjem frå EU, den største bistandsgivaren i verda, som i år har sett av 2,01 milliardar euro (18 milliardar kroner) til dei som er ramma av Syria-krisa. Brorparten av denne støtta, 1,5 milliardar euro, har vorte lova Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan som ein del av avtalen som skal overtale han til å stoppe syriske flyktningar og andre migrantar frå å reise til Hellas.

USA har på si side lova å gi 397 millionar dollar (3,2 milliardar kroner) i år, medan Noreg tidlegare har gjort det klart at dei vil gi 2,45 milliardar kroner.

I forkant av givarkonferansen opplyste FN at dei trong 3,3 milliardar dollar for å møte Syrias eige behov for bistand i år. I tillegg var det ifølgje FN behov for ytterlegare 5,5 milliardar dollar til nabolanda, der det er mange syriske flyktningar.

Om lag 11,7 millionar syrarar er framleis avhengige av nødhjelp, og meir enn 6 millionar av dei er internt fordrivne. Om lag 80 prosent av befolkninga i Syria lever i ekstrem fattigdom, og dei rundt 6 millionane som har flykta derfrå, nøler med å dra tilbake i frykt for vald, militærteneste eller fengsel.

(©NPK)